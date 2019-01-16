Путин: Россия не заинтересована в гонке вооружений

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Россия не будет закрывать глаза на развертывание американских ракет, представляющих прямую угрозу для ее безопасности, но в то же время, как ответственная и здравомыслящая страна, она не заинтересована в гонке вооружений, заявил российский президент Владимир Путин.

© AFP 2018 / KIRILL KUDRYAVTSEV МИД России об отклонении резолюции по ДРСМД: удар по международной безопасности

В интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости", опубликованном на сайте Кремля, российский лидер заявил, что Москва вынуждена принимать эффективные ответные меры.

Он подчеркнул, что открыта для дальнейшего диалога по поиску путей сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), несмотря на намерения Вашингтона выйти из соглашения. Россия в декабре направила американцам конкретные предложения на этот счет, добавил Путин, отметив готовность Москвы "к серьезному разговору и по всей стратегической повестке" между странами.

Как отметил Путин, действия Вашингтона ведут к демонтажу системы контроля над вооружениями, которая ограничивает их в наращивании военного потенциала. Либо США пытаются следовать выборочным положениям в части, отвечающей их интересам. Заявление США о намерении выйти из ДРСМД стало еще одним звеном в цепочке подобных действий, и "последствия такой политики будут самыми негативными", считает российский президент.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах выйти из ДРСМД 20 октября 2018 года, в декабре госсекретарь Майк Помпео сказал, что это произойдет через 60 дней, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. В Москве же заявляли, что не нарушают положений ДРСМД.

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Во вторник 15 января в Госдепе заявили, что провели с Москвой переговоры и назвали эту встречу разочаровавающей. Замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам встречи заявил, что американской стороне предложили провести новые переговоры, но США отказались.

Как отметил в среду 16 января министр иностранных дел России Сергей Лавров, предложения и доводы Москвы по проблемам вокруг ДРСМД не были услышаны. Делегация США приехала на переговоры в Женеву с "заготовленной позицией, которая заключалась в ультиматуме и состояла в требовании к нам под американским надзором уничтожить эту ракету, ее пусковые установки и все связанное с ней оборудование", заявил Лавров.