МИД России призвал не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

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"Мы слышали и высказывания, допускающие военное вмешательство в Венесуэлу, высказывания о том, что теперь Соединенные Штаты будут признавать или могут начать признавать президентом Венесуэлы не Николаса Мадуро, а председателя парламента. Все это очень тревожно, и все это говорит о том, что линия на развал неугодных правительств в Соединенных Штатах сохраняется в качестве одного из приоритетов их действий", - приводит слова министра РИА Новости.

Москва давно поддерживает усилия по налаживанию диалога между правительством и оппозицией Венесуэлы, но пока он срывается, потому что "на непримиримую часть оппозиции влияли из-за рубежа, прежде всего – из США", сказал глава российского МИД. Именно это, по мнению Лаврова, сделало оппозицию непримиримой.

По данным РИА Новости, Национальная ассамблея Венесуэлы, подконтрольная оппозиции, во вторник 15 января приняла заявление, в котором Мадуро объявлен узурпатором власти. Решение депутатов подразумевает объявление недействительными всех действий и решений исполнительной власти. Также парламент призвал международное сообщество заморозить счета Венесуэлы за рубежом.

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Николас Мадуро 10 января принес присягу в качестве президента Венесуэлы. Согласно Конституции страны он будет занимать президентский пост до 2025 года. Организация американских государств, участники "Группы Лимы" (за исключением Мексики) и США заявили о непризнании нового срока Мадуро.