Путин провел телефонные переговоры с Мадуро

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Российский лидер Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

© REUTERS / MARTIN ACOSTA МИД Абхазии выразил поддержку законному президенту Венесуэлы

В телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро Путин подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права.

Также российский лидер высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога, говорится в сообщении.

Мадуро, в свою очередь, дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни и поблагодарил за принципиальную позицию Москвы. Стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции.

"Предатели получат по заслугам", или Чем закончится "план интервенции" США в Венесуэле>>

В четверг 24 января на улицах Каракаса антиправительственные марши, начавшиеся накануне, переросли в ожесточенные столкновения между силовиками и протестующими, которые сопровождаются мощными взрывами, есть погибшие.