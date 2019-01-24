"Предатели получат по заслугам", или Чем закончится "план интервенции" США в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал отношения с Соединенными Штатами после того, как Вашингтон признал временным президентом страны оппозиционного депутата Хуана Гуайдо.

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Действия США являются частью плана по "интервенции" в Венесуэлу, считает член Национальной ассамблеи из Единой социалистической партии Венесуэлы Сауль Ортега, сообщает Sputnik Mundo.

© REUTERS / MARTIN ACOSTA МИД Абхазии выразил поддержку законному президенту Венесуэлы

Вслед за Белым домом с признанием оппозиционного Гуаидо в качестве президента выступили Бразилия, Канада, Парагвай, Колумбия, Перу, Чили, Аргентина и остальные страны, входящие в так называемую Группу Лимы. Эти действия, по словам Ортеги, являются частью "плана реколонизации Латинской Америки и Карибского бассейна", с целью восстановить зону свободной торговли Америки и подчинить Латинскую Америку интересам США.

Депутат уверен, что со стороны США, которые открыто вмешиваются в дела Венесуэлы, осуществляется "попытка колонизации этой страны".

"Гуаидо не более чем марионетка американцев. Наступает время борьбы за освобождение нашей страны, за изгнание империализма из Венесуэлы. Подчиниться территориальным претензиям чужой страны, в данном случае американскому империализму, - это предательство родины", - сказал Ортега.

Тем не менее Сауль Ортега уверен в верности вооруженных сил Венесуэлы правительству, потому что ВС страны, по его мнению, обязаны своим существованием "отцу-освободителю" Симону Боливару и "являются глубоко патриотическими и националистическими".

"Как и весь венесуэльский народ, мы не приемлем ни вмешательства, ни интервенции в дела Венесуэлы. К предателям будут относиться так, как они того заслуживают", - сказал он.

Он подтвердил, что "пока в Венесуэле царит относительный мир и спокойствие", несмотря на "притязания империализма на разрушение общественного порядка и мира в республике", и подчеркнул, что народ будет бороться за свое спокойствие и мир.

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Аргентинский аналитик Педро Бригер считает, что решение Трампа признать Гуаидо - это "еще один шаг оппозиции на пути к международной законности".

Манифестацией добиться свержения Мадуро у оппозиции не получилось, тогда в ход пошла созданная "Группа Лимы", и, как показывают события последних дней, мир на их стороне, считает аналитик.

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"Все это подтолкнуло оппозицию признать Гуаидо исполняющим обязанности президента и поставить целью создание параллельного правительства, достичь международного признания и доказать, что Хуан Гуаидо – единственный законный президент Венесуэлы", - говорит Бригер.

Эксперт обращает внимание на то, что Мадуро не предпринял никаких действий по отношению к Гуаидо, из-за этого на данный момент ситуация неясна. Правительство также не расформировало Национальную Ассамблею, исторические прецеденты параллельных правительств существуют: некоторые из них имели успех, некоторые закончились провалом.

Бригер уверен, что в сложившейся ситуации "США ведет себя как хозяин всего региона и решает, кто законен, а кто нет".

Что будет, если в стране пройдут выборы, что если оппозиционеры проиграют, смогут ли они признать "президента-чависта", аналитик затрудняется ответить на эти вопросы.

Комментируя ситуацию с Вооруженными силами, Бригер подтвердил, что среди них может иметь место определенное недовольство, однако вряд ли оно может привести к военному перевороту.

"В 2002 году уже был подобный прецедент, когда в результате переворота, который длился 48 часов, был свергнут Уго Чавес, но толпы людей вышли на улицу, требуя его возвращения. Чавизм способен мобилизовать людей, панорама, предстающая перед нами, далеко не проста, идет игра с огнем, и США подливает в этот огонь масла", - заключил Бригер.

Протесты в Венесуэле начались 21 января, Общее число задержанных за участие в протестах с 21 января составило 218 человек.

Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо взял на себя полномочия главы государства 23 января. Вашингтон объявил о признании Гуаидо переходным президентом Венесуэлы и заявил о том, что продолжит "добиваться восстановления демократии в Венесуэле".

В среду 23 января Верховный суд Венесуэлы заявил о недействительности любых решений Национальной ассамблеи страны, находящейся под контролем оппозиции, и попросил прокуратуру принять меры.