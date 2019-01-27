У страха глаза велики: Песков заявил, что российских военных в Венесуэлу не отправляли

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российские военные были отправлены в Венесуэлу для защиты президента Николаса Мадуро.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Российских военных в Венесуэле нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканале "Россия 1".



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Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о 400 бойцах российской "частной военной компании", охраняющих Мадуро, Песков заметил, что "у страха глаза велики".

Посол России в Каракасе Владимир Заемский в интервью РИА Новости также опроверг информацию о российских военных в Венесуэле, назвав ее "очередной уткой".

В среду 23 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

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Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Кроме этого, в Москве выразили готовность стать посредником в налаживании отношений между властями и оппозицией Венесуэлы, если такие усилия будут востребованы.