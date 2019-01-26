Небензя на Совбезе ООН: США создали ситуацию двоевластия в Венесуэле

В начале заседания постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил против обсуждения ситуации в Венесуэле, заявив, что Россия не видит угроз от происходящего там и угроз от самой Венесуэлы.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что признание США и рядом стран оппозиционной власти в Венесуэле означает, что они либо способствовали, либо приложили руку к ситуации двоевластия там, передает РИА Новости.

"Двадцать третьего января председатель Национальной ассамблеи провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США и ряд других стран незамедлительно его признали, тем самым подтвердив, что они либо способствуют, либо напрямую приложили руку к искусственному созданию двоевластия, которое теперь грозит серьезной дестабилизацией внутриполитической ситуации", - сказал российский дипломат.

По его мнению, "экстремистски настроенные противники легитимной власти Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния".

США созвали заседание Совета безопасности ООН для дестабилизации ситуации в Венесуэле, заявил Кроме того, постпред обратил внимание на то, что США созвали заседание Совета безопасности ООН с целью дальнейшей дестабилизации ситуации в Венесуэле.

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"У нас нет никаких сомнений в том, что сегодняшнее мероприятие созвано американской делегацией с единственной целью - продолжить дестабилизировать ситуацию в Венесуэле, навязывая этой стране свои подходы и рецепты решения проблем, с которыми она сталкивается в последнее время", - сказал Небензя.

По словам российского дипломата, проходящее заседание СБ ООН - "еще один элемент стратегии США по смене власти в Венесуэле".

"Сожалеем, что в эти нечистоплотные игры Вашингтон втягивает Совет безопасности", - добавил Небензя.

Небензя также подчеркнул, что лидер Венесуэлы Мадуро пользуется поддержкой народа, нацассамблею не поддерживают около 70 процентов населения страны.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что Россия изменит позицию по Венесуэле.

"Русские решили поддержать режим Мадуро. Я надеюсь, они изменят позицию. Я надеюсь, они увидят, что законные люди для управления этой страной - те, кого выбрал венесуэльский народ", - сказал он журналистам.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

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Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.

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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.