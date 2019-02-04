Сломали хребет: Лавров рассказал о борьбе с ИГ*

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание, что до сих пор остаются разрозненные отряды террористов ИГ*, которые нужно уничтожить.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Министр иностранных дел России заявил, что борьба с с террористической группировкой "Исламское государство"* еще не завершена, сообщает РИА Новости.

Глава российского МИД пояснил, что "хребет сломан", но остаются отряды, которые нужно уничтожить. Он также отметил роль бывших иракских военнослужащих в успехах операций группировки.

© AFP 2018 / JOHN THYS Помпео заявил, что США уничтожили 99% сил ИГ*

"Все, кто занимается специально этой проблематикой, признают, что именно бывшие офицеры армии Саддама Хуссейна (экс-президент Ирака - ред.), выгнанные со всех постов, во многом определяют успех операции ИГИЛ* в тех ситуациях, когда ИГИЛ* достигает каких-то результатов. Это не означает, что борьба с ИГИЛ* уже завершена, как говорится, хребет сломан, но остаются еще разрозненные отряды, которым нельзя дать опять объединиться, которые нужно уничтожить", - сказал Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что в Ираке до сих пор остаются колоссальные проблемы и с огромным трудом удается собрать воедино некогда целостное государство.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что сохраняет военное присутствие в Ираке для того, чтобы иметь возможность "следить за Ираном". В свою очередь иракский президент добавил, что правительство Ирака будет ждать разъяснений от Вашингтона о количестве американских сил и их миссии.

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США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре президент США объявил о выводе войск из Сирии без уточнения сроков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.