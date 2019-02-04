Лавров заявил, что Москва выступает за диалог между политическими силами в Венесуэле

Россия будет отстаивать международное право и поддерживать инициативы, направленные на диалог с участием всех политических сил Венесуэлы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва призывает к диалогу политические силы в Венесуэле, в то время как военный вариант, который рассматривает Вашингтон, подрывает основы международного права, сообщает РИА Новости.

© REUTERS / MARTIN ACOSTA МИД Венесуэлы: Трамп подтвердил что за попыткой госпереворота стоят США

По словам Лаврова, венесуэльский лидер Николас Мадуро готов к переговорам с оппозицией, но ее лидер Хуан Гуаидо отказывается от них и требует ультимативного ухода президента.

"Это не диалог, а уже навязывание одной стороне своей воли. И то, что это делается при прямом потакании со стороны Вашингтона и Европы, говорит о тех ценностях, которые исповедуют наши коллеги в международной политике", - сказал министр.

Евросоюз поддержал позицию США и заявил, что выборы, которые привели ко второму сроку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, были нелегитимны. Однако выборы прошли в мае 2018 года, но до сих пор страны Европы на них не реагировали, добавил Лавров.

"Инспирированность, инсценировка всей этой ситуации для нас очевидна. Мы будем отстаивать международное право и поддерживать те инициативы, с которыми выступают отдельные латиноамериканские страны, в частности, Мексика и Уругвай и которые направлены на создание условий для общенационального диалога с участием всех политических сил Венесуэлы", - сказал глава российского МИД.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов к переговорам с оппозицией, но ее лидер Хуан Гуаидо отказывается от этого при прямой поддержке США и Европы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.