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МИД России об американских санкциях: не нанесли существенного вреда

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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В российском МИДе оценили ущерб от санкций США, отметив, что значительного ущерба России они не нанесли.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Вашингтон не достиг своих целей, антироссийские санкции США не причинили Москве существенного вреда, заявил РИА Новости замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Панкин.

"Говорить, что санкции совсем безболезненны, наверное, было бы неразумно. Говорить о том, что они причиняют существенный вред и уж тем более достигают заявленных целей, – этого, конечно, не происходит", - подчеркнул замглавы МИД России.

По словам дипломата, американские коллеги постоянно намекают, что Россия должна быть готова к любым сценариям и к любым санкциям. Санкции преследуют разные цели: от принуждения до наказания, устрашения "и просто до создания атмосферы токсичности, неопределенности, опасности вокруг России", уверен Панкин.

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В настоящее время действует сразу несколько пакетов антироссийских санкций США. В августе 2018 года в конгресс США был внесен законопроект с целым набором новых антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга России и государственных банков. Предполагалось, что очередной пакет санкций вступит в силу в ноябре 2018 года, однако конгресс не успел рассмотреть законопроект.

Теги:
США, санкции, Россия, МИД РФ


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