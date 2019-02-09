Постпред России при ООН предостерег от разрушения системы контроля над вооружениями

Разрушение США системы контроля над вооружениями может привести к непредсказуемому результату, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. США развязывают себе руки для бесконтрольного наращивания вооружений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью Первому каналу.

Пресс-служба Минобороны РФ Минобороны России призвало США уничтожить вооружение, несоответсвующее ДРСМД

По его словам, разрушение Вашингтоном системы контроля над вооружениями может привести к непредсказуемому результату. Риск непредвиденного конфликта увеличивается, уверен дипломат.

Ситуация выглядит крайне тревожной, но надо сохранять оптимизм, считает Небензя. По его мнению, Запад разочарован, что Россия ведет самостоятельную внешнюю политику.

"В Кремль сегодня нельзя зайти через заднюю дверь и продиктовать, как нам себя вести и что нам надо делать", - заключил Небензя.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут. Союзники по НАТО поддержали решение США, считая, что Вашингтон пошел на это в ответ на якобы "значительные риски для евроатлантической безопасности" от российских крылатых ракет.

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Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение США о выходе из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства добавил, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.