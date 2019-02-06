Трамп не исключил создания нового договора о РСМД

Ранее МИД России заявил, что ликвидация Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет иметь тяжелые и далеко идущие последствия для всей европейской архитектуры безопасности.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Президент США Дональд Трамп в ходе ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране не исключил создания нового договора по контролю над вооружениями вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА Новости.

"Десятилетия назад Соединенные Штаты заключили договор с Россией, по которому мы согласились ограничить и сократить наши ракетные возможности. Пока мы полностью выполняли соглашение, Россия неоднократно нарушала его условия", - сказал Трамп.

По его убеждению, одной из сторон нового договора должен стать Китай.

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Конгрессмен-демократ, член комитета по международным делам палаты представителей США Джеральд Коннолли заявил, что сожалеет о решении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и не исключил начала новой гонки вооружений.

По его мнению, "было бы более чем иронично и трагично, если бы этот выход из договора, каким бы оправданным он ни был, с учетом несоблюдения договора Россией приведет к новой гонке вооружений в Европе". Конгрессмен подчеркнул, что поддерживает начало новых переговоров по вопросу создания нового договора, контролирующего вооружения.

"Я сожалею о том, что мы достигли того момента, когда Соединенные Штаты почувствовали необходимость выйти из Договора о РСМД. Это было одно из знаковых достижений Советского Союза и США во время холодной войны, и оно помогло сохранить нелегкий мир в Европе", - сказал законодатель.

Сенатор-демократ, член комитета по международным делам Кристофер Кунс сообщил РИА Новости, что одной из главных причин выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было неучастие в нем Китая.

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"Я считаю, что это частично объясняет выход США из договора. Это как обеспокоенность несоблюдением договора Россией, так и то, что он не включает Китай", - сказал сенатор.

Китай же, по его мнению, все это время занимался разработкой "нового класса ракет средней дальности". "Это важное стремление (подключить Китай к переговорам - Ред.), которое было изложено", - сказал сенатор.

Кроме того, сенатор выразил сомнения в том, что в данной ситуации для Китая существуют стимулы, которые бы заинтересовали страну к присоединению к подобному ДРСМД договору.

"Я не знаю, какие стимулы должны быть для Китая, чтобы войти в договор…, но это ключевая стратегическая проблема, которая должна быть решена", - подчеркнул Кунс.

Ситуация вокруг ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

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В октябре Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила. В Москве эти обвинения назвали голословными.

Второго февраля Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств по договору.

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Тогда же Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на этот шаг. По его словам, Россия не должна и не будет втягиваться в гонку вооружений.