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Помпео обвинил Россию в стремлении расколоть НАТО

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео объяснил усиления НАТО на востоке страхом перед Россией.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с американскими солдатами в польском городе Бемово в среду 13 февраля, заявил, что Россия намерена "сломать" НАТО.

© Sputnik Денис Асланов
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"Владимир Путин планирует сломать наш союз, - сказал он, указав на Грузию и Украину, - Поэтому мы усилили присутствие на восточном фланге НАТО", - приводит слова Помпео РИА Новости.

Госсекретарь США сравнил настоящую ситуацию с Холодной войной.

"Когда-то мы боялись советской агрессии. Сегодня наши командиры опять сконцентрированы на агрессии со стороны России", - отметил он.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петерем Сийярто в Будапеште во вторник 12 февраля Помпео призывал не допустить, чтобы Россия создавала раздор между "друзьями в НАТО".

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В Госдуме расценили заявления американского секретаря как попытку вбить клин в сотрудничество России с европейскими странами, а также "прощупать" отношение к НАТО в регионе.



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