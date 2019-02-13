Лавров и Помпео обсудили мирный переход к демократии в Венесуэле

Решение политического кризиса в Венесуэле и переход к демократии в стране в интересах как США, так и России, заявили в Вашингтоне.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили в ходе телефонного разговора "переход к демократии" в Венесуэле, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госдепартамента Роберт Палладино.

© Sputnik / РИА Новости МИД Венесуэлы поддержал российский проект резолюции Совбеза ООН

По словам Палладино, этот переход в интересах как США, так и России.

В среду 13 февраля МИД Венеуэлы резко осудило постоянные угрозы и попытки интервенции в Боливарианскую республику, которые предпринимаются США, а также высказался против кампаний в иностранных СМИ, направленных на создание ложного мнения о политической и экономической ситуации в Венесуэле.

Спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период работы временного правительства. США, а также большинство стран Европы и Латинской Америки высказались в его поддержку. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.