МИД России: Москва ответит на новые антироссийские санкции Евросоюза

В пятницу 15 марта Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении восьми российских граждан за события в Керченском проливе. В санкционный список попали начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю и командующий войсками Южного военного округа.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Москва не оставит без ответа действия Брюсселя, который в пятницу 15 марта ввел очередные ограничительные меры в отношении России, основываясь на том, что Москва якобы "нарушила международное право" и безосновательно применила силу во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

© Sputnik / Александр Кряжев Даром Москве назвали в США антироссийские санкции

Евросоюз перевернул все "с ног на голову", подобные действия свидетельствует о неуважении к праву Российской Федерации на обеспечение защиты своей государственной границы, уверены в МИДе.

"Это - безответственный путь, который лишь поощряет Киев к продолжению политики провокаций, несущей угрозу безопасности Российской Федерации и других государств Причерноморского региона, в том числе членов самого Европейского союза", - говорится на сайте ведомства.

В МИДе напомнили, что задержание украинских военных кораблей и их экипажей было осуществлено в соответствии с нормами международного права. При этом в ведомстве подчеркнули, что морская граница России была нарушена в том месте, которое еще до воссоединения Крыма была российской территорией.

"Вина" российских пограничников заключается только в том, что они своими решительными действиями пресекли организованную киевскими властями грубую провокацию, добавили в МИДе.

В пятницу 15 марта Евросоюз ввел санкции в отношении восьми российских граждан за события в Керченском проливе. В список вошли начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю и командующий войсками Южного военного округа.

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Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.