Песков: предложений по переговорам о разоружении от США не поступало

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Россия не получала от США предложений по переговорам о разоружении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что не исключает обсуждение вопроса о разоружении с Россией и Китаем.

© AP Photo. J. Scott Applewhite США заявили, что готовы на переговоры с Россией по ДРСМД

"Китай сейчас наращивает свой ядерный потенциал. Это одна из причин, почему мы смотрим на укрепление нашей национальной системы противоракетной обороны в США. И это одна из причин, почему, если мы собираемся провести еще одни переговоры по контролю над вооружениями, например с русскими, может иметь смысл включить Китай в эту дискуссию", - цитирует Болтона издание The Hill.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам России Константин Косачев отметил, что США пока не готовы поменять позиции по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и по КНДР, а потому значение слов Болтона не надо переоценивать.

"Потребуется еще очень много времени и будет совершено еще очень много американских ошибок, прежде чем наступит осознание безальтернативности коллективных подходов и решений, основанных на равном учете интересов всех сторон. Но это время должно обязательно наступить", - сказал Косачев.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.

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Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Он отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.