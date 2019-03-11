Полмиллиарда на противодействие России: США проектируют оборонный бюджет

На сайте Белого дома в понедельник 11 марта был опубликован проект государственного бюджета США на 2020 год.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Проект бюджета США на 2020 год предусматривает выделение 500 миллионов долларов на помощь союзникам в противодействии российскому влиянию, сообщает РИА Новости.

"Бюджет включает более 500 миллионов долларов на помощь Европе, Евразии и Центральной Азии для: укрепления общей безопасности; охраны территориальной целостности союзников США; поддержки усилий стран-партнеров в отходе от российских вооружений; реагировании на слабости в макроэкономической среде, которые власти России стремятся использовать, в частности зависимость в сфере энергетики и торговли", - сказано в документе.

Раздел, включающий в себя указанную формулировку, озаглавлен "Противодействие российскому злонамеренному влиянию".

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что проект оборонного бюджета США на 2020 год носит военизированный и агрессивный характер.

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"Данный проект бюджета представляет угрозу прежде всего для всего мирового сообщества, носит военизированный, агрессивный характер. Безусловно, в первую очередь направлен против нашей страны и Китая", - заявил Швыткин.

"Конечно же, увеличение бюджета еще раз подчеркивает агрессивность тех планов, действий, которые несут США. Это является звеном одной цепи – продолжением выхода США из ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности) и нарушения условий данного договора", - сказал депутат.

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Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил журналистам, что администрация США в проекте бюджета на 2020 год предлагает увеличить расходы на оборону на 5%, до 750 миллиардов долларов.

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Стратегическое соперничество с Россией и Китаем обозначено в проекте как приоритет. Более того, предполагается выделение 500 миллионов долларов на помощь другим странам в противодействии российскому влиянию.