Израиль стягивает войска к сектору Газа в ответ на ракетный удар палестинцев

Тель-Авив пригрозил Газе силовым ударом в ответ на ракетный удар палестинцев в понедельник 25 марта.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Израиль стягивает войска к Газе и проводит частичную мобилизацию резервистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Армию обороны Израиля.

В частности отмечается, что на границу с Газой выдвинули две военные бригады и командный центр.

Утром в понедельник 25 марта палестинская ракета попала в жилой дом в густонаселенной центральной части страны, ранив семь человек, включая детей. Израильтяне пригрозили силовым ответом на обстрел, заставивший премьер-министра Биньямина Нетаньяху сократить визит в США и вернуться на родину.