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Израильские солдаты возле границы с сектором Газа на юге Израиля, 25 марта 2019 года

Израиль стягивает войска к сектору Газа в ответ на ракетный удар палестинцев

© REUTERS / AMIR COHEN
Политика
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Тель-Авив пригрозил Газе силовым ударом в ответ на ракетный удар палестинцев в понедельник 25 марта.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Израиль стягивает войска к Газе и проводит частичную мобилизацию резервистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Армию обороны Израиля.

В частности отмечается, что на границу с Газой выдвинули две военные бригады и командный центр.

Утром в понедельник 25 марта палестинская ракета попала в жилой дом в густонаселенной центральной части страны, ранив семь человек, включая детей. Израильтяне пригрозили силовым ответом на обстрел, заставивший премьер-министра Биньямина Нетаньяху сократить визит в США и вернуться на родину.

Теги:
Сектор Газа, Израиль, Палестина


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