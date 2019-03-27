Небензя: боевики и "Белые каски" готовят провокации в Сирии

Ренее армия Сирии смогла отразить массированную атаку террористов на ее позиции в провинции Хама на границе с провинцией Идлиб.

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что боевики в сирийской провинции Идлиб и члены "Белых касок" планируют новые провокации с применением химических веществ, передает РИА Новости.

"Серьезную обеспокоенность вызывают вновь поступающие сообщения о том, что боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* при содействии пресловутых "белокасочников" готовят очередные инсценировки с применением отравляющих веществ", - сказал Небензя.

Он подчеркнул, что "ситуация в этой части Сирии эволюционирует в опасном направлении".

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"По контролем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* находится практически 90% провинции Идлиб", - пояснил дипломат.

Небензя также отметил, что "террористы не прекращают провокационные вылазки против правительственных войск, с начала года было зафиксировано 460 таких инцидентов, жертвами которых стали 30 человек, 100 получили ранения".

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.

"Ан-Нусра"* и "Белые каски" концентрируют химоружие в Идлибе>>

*Организация запрещена в России