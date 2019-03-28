Миссия провалена: Украина пять лет спустя после Майдана

Пять лет назад Украина решила, что она может процветать без России и более того – она может занять место России в качестве более цивилизационно развитого и европейского сердца региона. О том, что из этого вышло, рассуждает автор Sputnik Ирина Алкснис.

Подводить итоги пяти украинских лет после победы Евромайдана и первого (останется ли он единственным, станет известно довольно скоро) президентского срока Петра Порошенко возможно с самых разных сторон и углов зрения, пишет международный обозреватель Ирина Алкснис.

Можно составить список самых серьезных достижений и самых крупных провалов Украины за прошедшее время. Можно поднять разнообразную статистику и оценить динамику процессов. Можно обратиться к самочувствию и настроениям украинского общества. Можно найти еще с десяток интересных и остроумных подходов.

А можно взглянуть на современную Украину глазами ее соседей по региону. Правда, выводы получаются крайне не вдохновляющие.

Миссия невыполнима – как оказалось.

Дело в том, что постмайданная Украина с треском провалила взятую на себя миссию. Провал тем более масштабен, учитывая, что она – эта миссия – претендовала на статус, по сути, исторической и цивилизационной.

Наша юго-западная соседка взялась продемонстрировать, что сложившийся в регионе статус-кво с геополитическим и экономическим доминированием России может быть переломлен. Украина попыталась доказать, что она может процветать без России и более того – она может занять место России в качестве более цивилизационно развитого и европейского сердца региона.

Задача перед Киевом и впрямь стояла грандиозная.

К началу 2010-х годов постсоветское пространство осознало реальность: за антироссийскую политику приходится платить. В первую очередь, негативными тенденциями в экономике с колоссальным ущербом для целых секторов (от сельского хозяйства как в Молдове, до транзита как в Прибалтике), а за ними следует целый "букет" проблем в социальной сфере, начиная с демографии.

Это не заставило те же прибалтийские республики отказаться от антироссийского курса, однако развеяло их иллюзии по поводу того, что его удастся благополучно совмещать с "доением" Москвы.

Пять лет назад Украина бросила вызов сложившемуся стереотипу, решив доказать, что ее процветание возможно без – и даже вопреки – России. И надо признать, что если у кого и были шансы на успех, то именно у нее. Большая, развитая и благополучная европейская страна, совмещающая в себе массу преимуществ и достоинств – от образованного населения и мощнейшей транзитной сферы до огромного научного потенциала и высокоразвитой промышленности.

Украина рванула с места в карьер в стремлении разорвать “путы российского империализма” и непреклонно придерживается выбранного курса до сих пор: отказ от экономического сотрудничества в ключевых отраслях и разрыв межгосударственных соглашений с Россией, прекращение львиной доли транспортного сообщения и запрет книг и фильмов "агрессора". Вместо этого истовое стремление в Европу, активное сотрудничество с западными институтами и бескомпромиссное движение к цели в виде членства в ЕС и НАТО – с игнорированием прозрачных намеков их официальных лиц, что этому не бывать.

Спустя пять лет результаты выбранного пути вполне однозначны, чтобы все любопытствующие и заинтересованные силы могли сделать даже не промежуточные, а окончательные выводы.

За несколько считанных лет постмайданная Украина провалилась в деградацию куда глубже, чем самые проблемные постсоветские страны за предыдущую четверть века. Из успехов – только пресловутый безвиз, но в глазах ее соседей это весьма сомнительное преимущество. Даже самая бедная и наименее развитая Молдова получила тот же самый безвизовый режим с ЕС без столь радикальных обстоятельств.

Есть еще, безусловно, томос, но его ценность за пределами Украины стремится к нулю, да и внутри страны оценивается весьма неоднозначно.

А в сухом остатке – деиндустриализация, масштабный экономический провал, мировое лидерство по заболеваемости корью, исход населения, неонацизм, скатывание государства в откровенный неадекват и его повсеместное, прямо-таки непристойное попрошайничество по любому поводу. В общем, молниеносное превращение совсем еще недавно благополучной страны и любимицы Запада в заразную (в буквальном смысле) "городскую сумасшедшую", от которой шарахаются и стараются держаться подальше на мировой арене.

В этом смысле постмайданное фиаско Украины, громкий провал целей и идеалов Евромайдана означают куда больше, чем просто неудачу отдельно взятой страны.

Нет, за этим стояла последняя проверка на реалистичность концепции постсоветского процветания на антироссийской платформе. Проверка эта показала полную нежизнеспособность данной доктрины. Украина окончательно доказала, что при подобном подходе выбор для соседей России стоит исключительно между неторопливым, но неуклонным угасанием в формате "бедненько, но чистенько" (в самом оптимистичном случае) и полномасштабной национальной катастрофой (в самом плохом варианте).

Позиция "благоденствие и развитие без России" в государственно-политическом меню для постсоветского пространства отсутствует.

Пожалуй, Украине стоит даже сказать спасибо за окончательное подтверждение данного тезиса.

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