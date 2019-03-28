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И вам советуем: Песков ответил на требование Трампа об уходе России из Венесуэлы

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
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Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (71)
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У Москвы и Каракаса традиционное взаимовыгодное сотрудничество, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Москва не вмешивается во внутренние дела Венесуэлы, заявил пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков.

Двусторонние отношения России с другими государствами не должны беспокоить третьи страны, пояснил он. Так Песков прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о прибытии российских специалистов в Венесуэлу и его призыв к России выйти из республики.

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"Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы. Рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу", — приводят слова Пескова РИА Новости.

Он напомнил, что Россия направила в Венесуэлу своих представителей в рамках заключенных контрактов в сфере ВТС и других направлениях. Кроме того, Россия поставляет в Венесуэлу специмущество. По его словам, у Москвы и Каракаса традиционное взаимовыгодное сотрудничество.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков призвал США прислушаться к позиции российского МИД по вопросу сотрудничества с Венесуэлой. Он привел в пример слова официального представителя ведомства Марии Захаровой, которая заявила о невыполнении Вашингтоном своих обязательств в Сирии.

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Накануне Трамп заявил, что Россия "должна убраться" из Венесуэлы. По его словам, в Вашингтоне рассматривают все варианты действий, чтобы это произошло.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (71)
Теги:
Венесуэла, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков


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