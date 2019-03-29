Лавров о решении США по Голанам: демонстрация вседозволенности

Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в понедельник 25 марта.

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Признание Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами - сознательная демонстрация вседозволенности со стороны США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в пятницу 29 марта.

"Я ощущаю, что это осознанная, сознательная демонстрация вседозволенности. И вот такая демонстрация вседозволенности, наряду с угрозами, ультиматумами и санкциями - это, в общем-то, весь инструментарий, которым пользуются на внешнеполитической арене Соединенные Штаты. Это печально наблюдать", - приводит слова главы российского МИД РИА Новости.

Соответствующее отношение Вашингтона к международному праву можно наблюдать повсеместно, в частности, на примере выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ситуации в Венесуэле, добавил Лавров.

Американский лидер Дональд Трамп в понедельник 25 марта подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

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В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.