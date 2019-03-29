Парламент Великобритании в третий раз отверг соглашение с ЕС по Brexit

За сделку, внесенную правительством премьера страны Терезы Мэй, проголосовали 286 человек, а против высказались — 344.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Парламент Великобритании в третий раз проголосовал против принятия соглашение с Евросоюзом, теперь страна должна либо предложить альтернативный вариант действий до 12 апреля, либо покинуть Евросоюз в этот день, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алекс Макнотон Парламент Великобритании проголосовал за новые даты Brexit

За соглашение проголосовали 286 депутатов, против - 344.

Отмечается, что правительство рассчитывало, что депутаты одобрят соглашение ради того, чтобы обеспечить относительно спокойный выход страны из объединения 22 мая и положить конец глубокому политическому кризису.

В среду 27 марта депутаты провели рейтинговое голосование по восьми вариантам, ни один ожидаемо не набрал большинства голосов. Стало ясно лишь, что абсолютное большинство парламентариев выступают против выхода из ЕС без соглашения, пользуется значительной поддержкой идея повторного референдума и Brexit при сохранении членства в таможенном союзе.

В том случае, если Британия попросит новую отсрочку Brexit, ей придется принять участие в выборах в Европейский парламент.

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещала покинуть свой пост после 22 мая, если будет принято соглашение. Уйдет ли она со своей должности теперь, когда соглашение отвергнуто, неизвестно.