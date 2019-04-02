Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

В российском МИДе отнеслись к планам Киева отгородиться от России стеной с иронией.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерения Киева "активно укреплять" российско-украинскую границу.

"Решили за три недели успеть предотвратить массовый исход электората? Ведь народ в какой-то момент все поймет, начнет паковаться, а тут им МВД Украины новый пресс-релиз выпустит: "Громадяне, перемога ближе некуда, проект "Стена" завершен", — цитирует Захарову РИА Новости.

В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по строительству оборонительных сооружений на границе с Россией.

Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако в 2015-2016 годах финансирование урезали более чем в два раза, сроки сместились.

Европейский вал: Украина начала укреплять границу с Россией>>

Кроме того, возбуждено уголовное дело о хищении госсредств, выделенных на строительство.