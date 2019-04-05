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Президент США Дональд Трамп

Трамп предложил России и Китаю сократить траты на вооружение

© REUTERS / CARLOS BARRIA
Политика
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не мешало бы сократить расходы на вооружения параллельно с Москвой и Пекином.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп считает, что США, России и Китаю стоит сократить расходы на вооружения.

"Россия, Китай и мы - мы производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это просто смешно. Я бы сказал, что и Китай, и Россия согласятся, что это не имеет смысла", - цитирует Трампа РИА Новости.

Трамп предложил Москве и Пекину "вместе договориться", чтобы "не делать это оружие".

"Наши три страны могут согласиться и прекратить тратить (деньги на вооружения - ред.) и (начать) тратить деньги на более продуктивные вещи для долговременного мира", - сказал американский президент.

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Трамп ранее заявил о выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, но не исключил возможность выработки другого соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало Китай.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Четвертого марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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Теги:
Дональд Трамп, вооружение, Китай, Россия, США


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