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Поставили крест: Лавров обвинил США в разрушении международного права

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Решение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами подорвало систему международного права, считает глава российского МИДа Сергей Лавров.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Вашингтон пытается разрушить международно-правовую базу, на которой строится урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров.

© Sputnik / Валерий Мельников
Лавров: позиция России по вопросу Голанских высот остается неизменной

В частности, как сообщает РИА Новости, глава российского внешнеполитического ведомства привел в пример признание США аннексии Израилем оккупированных сирийских Голанских высот.

Дипломат назвал действия США грубым нарушением Устава ООН, принципов международного права, блока резолюций СБ ООН по урегулированию арабо-израильского конфликта, прежде всего резолюции 479.

Такое решение отдаляет шансы на достижение долгосрочного, устойчивого и справедливого мира на Ближнем Востоке, подчеркнул Лавров. Позиция Вашингтона в ближневосточном вопросе соответствует общей линии США на "развал краеугольных международных договоренностей, на подмену международного права неким "порядком, основанным на правилах", добавил он.

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Президент США Дональд Трамп ранее подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

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Теги:
Голанские высоты, Международное право, США, Сергей Лавров


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