"Гора родила мышь": Путин прокомментировал итоги расследования Мюллера

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Россия никогда не вмешивалась в выборы США и никакого сговора с американским президентом Дональдом Трампом У Кремля не было, заявил президент России Владимир Путин, комментируя итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

© Sputnik / Алексей Агарышев Дональд Трамп и сдувшийся воздушный шарик спецпрокурора Мюллера

"Мы изначально говорили, что эта пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет, потому что лучше нас этого никто не знает", — цитирует Путина РИА Новости.

Российский лидер назвал слова о вмешательстве России в выборы в США бредом.

"Это полный бред, рассчитанный исключительно на внутреннюю аудиторию. То, что она закончит, как гора родила мышь, было понятно заранее. Я все время вам об этом говорил", - сказал президент.

Минюст США опубликовал в воскресенье 24 марта основные выводы Мюллера по итогам "российского расследования". Мюллер решил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года: Агентство интернет-исследований пыталось в соцсетях "посеять разногласия в обществе", а российские хакеры "собирали и распространяли информацию с целью повлиять на выборы".

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При этом ни президент Трамп, ни его команда в сговоре с Россией не состояли, решил Мюллер. Минюст США также считает, что Трамп не мешал расследованию.