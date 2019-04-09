"Гора родила мышь": Путин прокомментировал итоги расследования Мюллера

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Россия никогда не вмешивалась в выборы США и никакого сговора с американским президентом Дональдом Трампом У Кремля не было, заявил президент России Владимир Путин, комментируя итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
"Мы изначально говорили, что эта пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет, потому что лучше нас этого никто не знает", — цитирует Путина РИА Новости.
Российский лидер назвал слова о вмешательстве России в выборы в США бредом.
"Это полный бред, рассчитанный исключительно на внутреннюю аудиторию. То, что она закончит, как гора родила мышь, было понятно заранее. Я все время вам об этом говорил", - сказал президент.
Минюст США опубликовал в воскресенье 24 марта основные выводы Мюллера по итогам "российского расследования". Мюллер решил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года: Агентство интернет-исследований пыталось в соцсетях "посеять разногласия в обществе", а российские хакеры "собирали и распространяли информацию с целью повлиять на выборы".
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При этом ни президент Трамп, ни его команда в сговоре с Россией не состояли, решил Мюллер. Минюст США также считает, что Трамп не мешал расследованию.