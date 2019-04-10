Госсекретарь США призвал не сравнивать ситуации с Голанами и Крымом

Ситуации с признанием суверенитета Израиля над Голанами и присоединение Крыма к России различны, сравнить их не стоит, уверен американский госсекретарь Майк Помпео.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео посчитал невозможным сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Тель-Авив получил часть сирийской территории, обороняясь от возможного нападения, Москва же выбрала удобный момент и захватила "землю у народа", не представлявшего для нее угрозы.

"Второй момент – это вопрос практической политики. Если все именно так и за агрессию не надо платить, что если вы атакуете и теряете часть своей земли в результате того, что напали, и получаете ее обратно, просто потому, что не преуспели в этом, это очень плохая система", - добавил Помпео.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

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В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.