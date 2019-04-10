Венесуэла выйдет из Организации американских государств

В венесуэльском МИДе сообщили, что Венесуэла 27 апреля намерена покинуть Организацию американских государств.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета организации признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщает РИА Новости.

© AFP 2019 / FEDERICO PARRA В акции "за Мадуро" приняли участие более пяти миллионов человек по всей Венесуэле

Во внешнеполитическом ведомстве Венесуэлы назвали шаг ОАГ вульгарным применением шантажа и давления на государства-члены организации в целях удовлетворения политики Вашингтона.

В ведомстве подчеркнули, что отказываются "стоять на коленях перед имперскими интересами администрации США".

В январе ОАГ заявила об отказе признавать новый президентский срок Николаса Мадуро в Венесуэле. Позднее генсек организации Луис Альмагро заявил, что уход Мадуро с поста президента Венесуэлы - лучшая гуманитарная помощь Боливарианской Республике.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.