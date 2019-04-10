Венесуэла выйдет из Организации американских государств

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета организации признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщает РИА Новости.
Во внешнеполитическом ведомстве Венесуэлы назвали шаг ОАГ вульгарным применением шантажа и давления на государства-члены организации в целях удовлетворения политики Вашингтона.
В ведомстве подчеркнули, что отказываются "стоять на коленях перед имперскими интересами администрации США".
В январе ОАГ заявила об отказе признавать новый президентский срок Николаса Мадуро в Венесуэле. Позднее генсек организации Луис Альмагро заявил, что уход Мадуро с поста президента Венесуэлы - лучшая гуманитарная помощь Боливарианской Республике.
Попытка госпереворота в Венесуэле
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.
Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.
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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.