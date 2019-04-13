Помпео обвинил Россию в незаконном вмешательстве в дела Венесуэлы

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия вмешивается в дела Венесуэлы и находится там без разрешения властей, сообщает РИА Новости.

По словам Помпео, президент Венесуэлы - Хуан Гуаидо, а Николас Мадуро уже бывший лидер страны.

© AFP 2019 / FEDERICO PARRA В акции "за Мадуро" приняли участие более пяти миллионов человек по всей Венесуэле

Американский госсекретарь также назвал призывы ряда стран не вмешиваться в дела Венесуэлы и других государств Латинской Америки "лицемерием", отметив, что финансовые интервенции Китая способствовали разрушению Венесуэлы. Говоря о "лицемерных" сторонниках невмешательства в Латинскую Америку, следует "беспокоиться и о русских", добавил госсекретарь.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление Помпео, отметив, что Россия сотрудничает с законно избранной властью в Венесуэле в рамках норм международного права.

На самом деле, как отметил Клинцевич, главой государства остается Мадуро.

"Существует законная венесуэльская власть с действующим президентом Николасом Мадуро, сформированная с соблюдением всех необходимых демократических процедур. Именно с ней Россия и сотрудничает, в том числе в военно-технической сфере. Другой законной власти в стране просто нет", - подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле на законных основаниях, обеспечивая обслуживание поставленной в латиноамериканскую страну военной техники.

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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.