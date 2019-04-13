Затратное упражнение: Лавров о попытках Вашингтона втянуть Москву в гонку вооружений

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Министр иностранных дел России заявил, что в США возобладали сторонники запуска новой гонки вооружений, при этом отметив, что Россию в нее втянуть не удастся, сообщает РИА Новости.

"Если оценивать действия Вашингтона в этой сфере, то, по сути, можно прийти к выводу, что возобладали сторонники запуска новой гонки вооружений. Президент (России Владимир) Путин неоднократно на подобные процессы реагировал, и хочу еще раз подчеркнуть: втянуть в это затратное упражнение Россию не получится", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике в субботу 13 апреля.

В то же время, по словам министра, Россия рассчитывает, что отношения с США будут развиваться в направлении активизации диалога.

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Между двумя странами, напомнил Лавров, возобновился диалог по борьбе с терроризмом, между военными активно и продуктивно функционирует механизм деконфликтинга в Сирии, идет диалог по политическим аспектам сирийского урегулирования, поддерживаются контакты по Афганистану и Корейскому полуострову, есть практическое сотрудничество в космосе.