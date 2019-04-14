Песков: Россия приветствует позицию Турции по С-400

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" поприветствовал позицию Анкары по С-400.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов Эрдоган: С-400 могут быть доставлены в Турцию до июля

"Можно по пальцам пересчитать страны, которые способны вести себя суверенно, самостоятельно. И Россия, и Турция относятся к категории таких стран", - заявил Песков.

Он также отметил беспрецедентное давление на Турцию, добавив, что Кремль приветствует "достаточно жесткую и безапелляционную позицию, которую занял президент Эрдоган".

В среду Эрдоган отметил, что российские ЗРК могут поставить в Турцию до июля. Президент Турции подчеркнул, что другие государства не имеют права голоса в этом вопросе. Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году. В 2017-м Россия подтвердила, что стороны заключили контракт. Тогда же Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен.

Турцию поставили перед выбором: если исключат из НАТО, можно войти в ОДКБ>>

США все еще пытаются не допустить поставок С-400 в Турцию. Вашингтон грозит санкциями и не раз заявлял, что намерен задержать или отменить процесс продажи собственных новейших самолетов F-35 Турции. Однако Анкара настаивает, что не откажется от планов закупить российские комплексы.