Турцию поставили перед выбором: если исключат из НАТО, можно войти в ОДКБ

В холодной войне двух концепций мироустройства и двух систем безопасности побеждают С-400 и прагматичный турецкий подход, уверен колумнист Sputnik.

На саммите глав внешнеполитических ведомств стран НАТО Соединенные Штаты в очередной раз попытались управлять независимой Турцией, и фактически поставили Анкару перед выбором: отказ от приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 или исключение из НАТО. Американские угрозы и шантаж не изменили позицию турецкой стороны, которая готова пожертвовать участием в проекте производства многоцелевого истребителя F-35, но отстоять национальные интересы.

© Foto / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона МИД Турции: покупка российских комплексов С-400 не угрожает США и НАТО

Складывается уникальная геополитическая ситуация, которая может омрачить судьбу Североатлантического альянса, изменить баланс сил в Европе, повлиять даже на события в Венесуэле.

Ранее США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что российские ЗРС С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса. Греческий опыт эксплуатации ЗРК С-300 опровергает подобный аргумент.

Вашингтон запоздало предложил Анкаре свои ЗРК Patriot, поставки которых под надуманными предлогами американцы тормозили много лет. Однако Patriot – вчерашний день, и даже Wall Street Journal признал превосходство российской системы С-400, которая способна "на расстоянии до 250 миль отслеживать до 300 потенциальных целей" (показатели Patriot втрое меньше).

Госдеп США пошел ва-банк, и заявил о вероятном применении против Турции санкций – в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Так, в борьбе за национальную безопасность союзники по НАТО становятся противниками.

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В острой полемике турки регулярно предупреждают: "Без Турции НАТО ничто… Мы закроем Инджирлик". И добавляют: "Оставьте ваши гнилые F-35 себе. С дозволения Аллаха мы купим С-400… Сухой Су-57, и точка".

С-400 разрушает единство альянса

Цели Соединенных Штатов очевидны: не упустить несколько миллиардов долларов турецких оружейных заказов и вместе с тем не позволить Анкаре создать сильную систему ПВО, которая может в будущем навредить региональным интересам или операциям американцев (вспоминаем "проекцию силы" в Ираке, Ливии, Сирии).

Обе цели носят стратегический характер. Турция планировала купить 100 истребителей F-35, стоимостью около 100 миллионов долларов каждый Получается сумма с десятью нулями – 10 триллионов долларов. А фактически придется потратить еще больше – создание и эксплуатация каждого F-35 обходится в общей сложности в 670 миллионов долларов.

Превосходство американского истребителя бесспорно лишь в том, что F-35 – самое дорогое оружие в истории человечества. Продавая такую машину, можно десятилетиями порабощать союзников, то есть мирно грабить национальные богатства Турции и других стран. Причем специалисты рассуждают о технологической возможности отключения электронных "мозгов" американского истребителя из Вашингтона. Опция предусмотрена на всякий случай, мало ли что придет в голову непредсказуемому турецкому президенту.

Если Анкара выберет альтернативный вариант обеспечения национальной безопасности: сформирует эффективный купол противовоздушной обороны – относительно бюджетными дивизионами российских ЗРС С-400, и купит за гораздо меньшие деньги российские истребители Су-57, это станет для США настоящей катастрофой. Американцы потеряют и драгоценные заказы на F-35, и стратегическое господство Пентагона в воздушном пространстве Средиземноморского региона. Далее Анкара может трезво оценить реальную эффективность военного блока на море и двуличие европейских союзников на суше (Турцию более полувека не пускают в ЕС).

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В подобной геополитической ситуации может закрыться не только авиабаза Инджирлик, но и весь Североатлантический эпизод турецкой истории. А в перспективе не исключен дрейф страны в сторону ОДКБ. Вашингтон сегодня и впредь не имеет запасных стратегий, и продолжит давить на Анкару, не пренебрегая ничем.

Война С-400 и F-35 уже идет

Соединенные Штаты давно сдерживают развитие турецкой системы ПВО, а российские зенитные ракетные системы С-400 гарантируют укрепление суверенитета. "Триумф" неизбежен, ведь основное его предназначение – высокотехнологичное поражение всех типов воздушных целей на максимальной дальности, и "невидимый" американский истребитель F-35 – не исключение (для малозаметных целей имеется ракета модификации 9М96Е2).

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Купол безопасности С-400 радиусом 400 километров (это максимальная дистанция уничтожения целей) защищает от средств воздушного нападения на высотах от 5 метров до 30 километров (на любых скоростях). Радар "Триумфа" способен сопровождать до 300 целей на дальности 600 километров, имеет круговой обзор и способен управлять значительной сетью С-400, С-300, Панцирь-С1, Тор-М1 (с сотнями ракет).

Американский Patriot откровенно уступает по всем параметрам. Радар с углом обзора 90 градусов устанавливается в направлении вероятного появления воздушных целей, и это огромный недостаток, поскольку современные крылатые ракеты атакуют с любого направления. ЗРК Patriot может перехватывать (уничтожать) цели, летящие со скоростью до 2500 километров в час, на дистанции до 100 километров (баллистические – до 25 километров) и на высотах от 600 метров до 25 километров (баллистические – до 11 километров).

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В очереди за "Триумфом" стоят десятки стран мира. И Турция после завершения сделки по двум батареям С-400 намерена приобрести С-500. При этом единственная надежда американцев перехватить стратегическую инициативу в воздушном пространстве – проект истребителя F-35 – разочаровал уже многих союзников. В холодной войне двух концепций мироустройства и двух систем безопасности побеждают С-400 (и прагматичный турецкий подход).

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