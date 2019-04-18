Бибилов: Южная Осетия должна стать частью России, по аналогии с Крымом

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Южная Осетия должна пройти путь Крыма по воссоединению с Россией, заявил югоосетинский лидер Анатолий Бибилов на полях Ялтинского международного экономического форума.

"Народ Южной Осетии рад за Республику Крым, которая возвратилась в родную гавань. Южная Осетия с 1990-х годов, с момента распада Советского Союза, делает все для того, чтобы войти в состав России, понимая что осетинский народ на сегодня разделен… Я думаю, что путь, пройденный Крымом, обязательно будет пройден и республикой Южная Осетия в этом направлении", - приводит слова Бибилова Sputnik Южная Осетия.

По его словам, время показало, что решение крымского народа о воссоединении с Россией было однозначно правильным и абсолютно законным. Никакие санкции этому уже не будут препятствовать, уверен президент Южной Осетии.

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Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходит с 18 по 20 апреля. Организаторы ожидают более трех тысяч участников порядка из ста стран мира. Абхазию на форуме представят министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и глава внешнеполитического ведомства республики Даур Кове.