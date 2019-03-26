Глава МИД Южной Осетии: НАТО практикует политику провокаций

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев назвал заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сделанные им во время визита в Грузию, продолжением провокационной политики альянса, передает РИА Новости.

"Периодическое раскручивание темы возможного членства Грузии в НАТО, подпитывающей стремление грузинского руководства к реваншистским замыслам и попыткам очередных авантюр, в Южной Осетии расценивается как продолжение провокационной политики альянса. Ведь именно вопрос о вступлении Грузии в НАТО стал одним из детонаторов трагических событий в августе 2008 года", - цитирцет заявление министра сайт МИД Осетии.

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По мнению Медоева, сегодня руководство НАТО нарекло Грузию "ценным и уникальным партнером НАТО", и это объясняет нежелание Тбилиси подписывать всеобъемлющее соглашение о неприменении силы в отношении Южной Осетии и Абхазии.

"Что касается позиции стран НАТО относительно признания Россией Южной Осетии и Абхазии, то она хорошо известна. Тем не менее, хочу еще раз напомнить, что признание независимости Южной Осетии и Абхазии, осуществленное в строгом соответствии с нормами и положениями международного права, в полной мере отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит", - подчеркнул министр.

Кроме того, он отметил, что "логичнее было бы призвать к ответственности Грузию за развязанную агрессию против Южной Осетии".

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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.

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Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик.