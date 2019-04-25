Урегулирование ситуации на Корейском полуострове обсудили Путин и Ким Чен Ын

Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын обсудили в четверг 25 апреля пути урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что прибыл в Россию, чтобы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным пути урегулирования проблем Корейского полуострова.

"Я прибыл, чтобы лично встретиться с господином Путиным и обменяться с ним мнениями по ситуации на Корейском полуострове, которая в мире вызывает первостепенный интерес, и обсудить пути мирного урегулирования", - приводит слова Ким Чен Ына РИА Новости.

По его словам, он намерен обменяться мнениями по "развитию традиционных двусторонних отношений в соответствии с новыми требованиями времени".

В свою очередь президент России Владимир Путин заметил: "Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение".

Встреча российского и северокорейского лидеров проходила в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. После беседы с глазу на глаз, которая длилась почти два часа, переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегации двух стран.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток утром в среду. Это не только его первый визит в Россию, но и первая зарубежная поездка с момента переизбрания на высший пост.