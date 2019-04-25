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Тактические учения на российской военной базе в Абхазии

МИД Абхазии: военные учения Абхазии и России не направлены против третьей страны

© Sputnik / Томас Тхайцук
Политика
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Абхазо-российские отношения строятся на основе двусторонних соглашений, не затрагивающих права и интересы других государств и не нарушающих международное право, завили в Министерстве иностранных дел Абхазии.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Военные учения объединенной группировки войск (сил) Абхазии и России не направлены против какого-либо государства и носят сугубо оборонительный характер, заявил МИД Абхазии в четверг 25 апреля в ответ на заявление грузинских официальных лиц.

Артиллеристы ЮВО и Минобороны Абхазии выполнили боевые стрельбы по отдаленным целям противника на совместных учениях
© Foto / пресс-служба ЮВО
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Из опубликованных заявлений следует, что в Тбилиси обеспокоены "растущей милитаризацией" Абхазии, считают проведение учений "нарушением международного права" и рассматривают их как "демонстрацию силы, пояснили в ведомстве.

В абхазском МИДе также напомнили, что отношения между Абхазией и Россией строятся на основе двусторонних соглашений, не затрагивающих права и интересы других государств и не нарушающих международное право. Договорно-правовая база двух стран охватывает все основные аспекты межгосударственного взаимодействия, а военно-техническое сотрудничество – одно из важнейших направлений союзнических абхазо-российских отношений, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В условиях наращивания взаимодействия между Грузией и НАТО военная составляющая в абхазо-российских отношениях имеет особую значимость, заметили в МИДе.

"В Абхазии вызывает серьезную обеспокоенность проводимый Вашингтоном и Брюсселем курс на поощрение военных амбиций Грузии. Очевидные элементы милитаризма в политике Тбилиси, проявляющиеся в регулярных масштабных военных учениях, создании тренировочных центров и модернизации военной инфраструктуры по натовским стандартам лишь подрывают усилия сторон по достижению прочного мира в Закавказье, осложняют проведение конструктивного диалога в рамках Женевских дискуссий", - говорится в сообщении.

Исходя из приоритета обеспечения национальной безопасности, Абхазия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Россией и адекватно реагировать на любые потенциальные вызовы, заявили в МИДе.

Подняты по тревоге: совместные учения российских и абхазских военных>>

В Абхазии проходят совместные учения российских и абхазских военных в рамках плана боевой подготовки объединенной группировки войск (сил). Впервые при проведении учения личный состав соединения разделен на две противоборствующие стороны. Подразделения противника и своих сил в течение недели будут вести условные боевые действия в сложных условиях горно-лесистой местности.

Всего в учениях принимают участие около трех тысяч военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и бронетранспортеры БТР-82АМ.

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