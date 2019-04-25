Путин прокомментировал решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин, комментируя негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса, привел в пример Польшу, которая уже несколько лет выдает карту поляка, а также Венгрию и Румынию, оформляющие паспорта.

"В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств — родственных связей, смешанных браков и каких-то других. Я здесь не вижу ничего необычного", — отметил российский лидер.

Путин добавил, что люди в ДНР и ЛНР находятся в гораздо более сложном положении, чем поляки, румыны или венгры на территории Украины, так как лишены элементарных человеческих прав.

В среду 24 апреля Путин подписал указ, упрощающий процедуру предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик. В документе уточняется, что решение принято для защиты прав и свобод человека в соответствии с нормами международного права.