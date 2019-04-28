Оказать "устрашающие воздействие" на Россию призвали в Германии

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) новую стратегию по урегулированию военного конфликта на юго-востоке Украины, который предполагает усиление давления на Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на газета Bild.

© Sputnik / Стрингер Украина поставила России условия выполнения минских договоренностей

В стратегии "Миру на Украине нужен новый импульс" предлагается оказывать "устрашающее воздействие" на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия. Для этого планируется привлечь на Украину миссию ООН или гражданскую полицию.

Отмечается, что новый документ вскоре предложат на рассмотрение бундестага.

По словам автора стратегии Ренаты Альт, необхадимо решительно действовать и еще активнее поддерживать Украину. При этом она заявила, что подписанный недавно Владимиром Путиным указ об упрощении выдачи российских паспортов для жителей Донбасса якобы показывает, что Кремль "презирает мирное решение конфликта".

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал стратегию не имеющей никаких перспектив.

"С учетом того, что "значительное устрашающее воздействие" этим горе-миротворцам предстоит оказывать на гражданское население Донецка и Луганска, перспектив у такого плана нет ни малейших: жителей юго-востока Украины запугать невозможно, отступать им с учетом тенденций последних пяти лет на Украине некуда", - заявил Косачев.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, который предусматривает упрощенный порядок получения российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. По словам российского лидера, это было сделано, чтобы защитить права и свободы жителей Донбасса, которых Киев оставил в полной изоляции. Путин также заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов могут распространить на всех граждан Украины.