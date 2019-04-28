США продолжают консультации с Россией по КНДР, заявил Болтон

Президент США Дональд Трамп все еще ожидает возможности проведения третьего саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продолжает консультации с Москвой по КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Американский лидер Дональд Трамп "все еще ожидает возможности третьего саммита" с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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"Он неоднократно говорил, что считает, у него хорошие отношения с ним", - сказал Болтон.

Отвечая на вопрос относительно возможности возобновления шестисторонних переговоров по КНДР, Болтон заявил, что этот формат "провалился в прошлом". В то же время он отметил, что это не значит, что США не проводят консультации с другими странами. Он привел в пример прошедшие переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

США консультируются с Китаем, Россией, Южной Кореей, подчеркнул Болтон. Однако, по его мнению, Пхеньян предпочитает проводить переговоры с США "один на один".