Песков: нет четкого понимания, будет ли Вашингтон обсуждать продление СНВ-3

В Кремле заявили, что ждут от США прояснения позиции по поводу того, готов ли Вашингтон обсуждать продление Договора о стратегических наступательных вооружениях.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва все еще ждет прояснения позиции Вашингтона относительно продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). В настоящее время в Кремле пока нет четкого понимания, готов ли Вашингтон обсуждать этот вопрос, добавил он.

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"Президент России неоднократно заявлял о нашей позиции в пользу продления СНВ-3 - фактически единственного документа, который остался в разоруженческой сфере. Вместе с тем какая-то работа в этой области невозможна без определения позиции США. Эта тема, собственно, затрагивалась и в ходе недавнего телефонного разговора двух президентов, но пока четкого понимания относительно того, готов ли Вашингтон обсуждать продление СНВ, в какой форме, пока нет", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что Москва будет готова на переговоры в том формате, "который де-факто будет возможен и реализуем".

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью будущей ядерной сделки США и России. Кроме того, он сказал, что рассчитывает на выработку всеобъемлющей ядерной сделки с Россией и Китаем, а также что уже обсудил этот вопрос с китайскими партнерами в ходе торговых переговоров.

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в ответ на идею Трампа заявил, что первоочередная задача - это продление Договора о стратегических наступательных вооружениях и решение проблем, связанных с договором. В понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай не будет участвовать ни в каких переговорах по трехсторонней сделке.