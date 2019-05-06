Лавров о вероятности военной интервенции в Венесуэле: ни в каких вариантах

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в финском городе Рованиеми, заявил, что в Венесуэле не наблюдается возможности военной интервенции ни в каких вариантах.

"Мы категорически против военных действий где бы то ни было в нарушение международного права, применение силы может санкционировать только Совет Безопасности ООН, либо сила может быть применена в ответ на агрессию против суверенного государства. Ничего подобного ни в каких вариантах не наблюдается в Венесуэле", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее оппозиция попыталась совершить в Венесуэле переворот. Ее лидер Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Николаса Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота. Мадуро распорядился начать расследование событий вторника.

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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.