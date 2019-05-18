Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Крым вернется в состав Украины.

Об этом он заявил в своем обращении, которое опубликовал в фейсбуке в честь Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, отмечающегося сегодня на Украине.

"Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть, каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары. - ред.). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом", — приводит цитату Зеленского РИА Новости.

Ранее Зеленский говорил о том, что Крым вернется в состав Украины после того, как в России сменится власть. Однако при этом он признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

После воссоединения Крыма с Россией Путин подписал указ о мерах по реабилитации крымскотатарского и других народов полуострова. В годы Великой Отечественной войны из Крыма по обвинениям в государственной измене депортировали представителей 20 национальностей. Восемнадцатого мая 1944 года началось выселение крымских татар (более 183 тысяч человек), кроме того, депортации подверглись греки, армяне, немцы, болгары.

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