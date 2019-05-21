Против Порошенко на Украине возбудили дело о госизмене

СУХУМ, 21 мая –Sputnik. Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о госизмене, сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

Основанием для расследования стало заявление Андрея Портнова — бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича. Портнов обвиняет Порошенко в том, что он, будучи главой государства, совершил госизмену, когда отправил моряков в Керченский пролив.

Помимо госизмены, в деле фигурируют статьи "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий".

Инцидент в Керченском проливе

Утром 25 ноября 2018 года два катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказалось 24 военных, в том числе двое cотрудников СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации. Позже всех их арестовали по делу о незаконном пересечении государственной границы России.

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Киевские власти обвинили Москву в агрессии и на 30 дней ввели военное положение в десяти областях, граничащих с Россией и Приднестровьем. Этот режим продлился до 26 декабря.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что пограничники выполняли свой долг, а инцидент в Керченском проливе назвал заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Порошенко из-за низкого рейтинга в преддверии президентских выборов.