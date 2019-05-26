Трамп о ракетных пусках КНДР: тревожат других, но не меня

О том, что Пхеньян провел учения с использованием тактических управляемых ракет, стало известно 5 мая.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал недавние пуски реактивных снарядов Северной Кореей, отметив, что они не вызвали у него обеспокоенности.

"Северная Корея выпалила из небольшого оружия, что встревожило некоторых моих людей, а также других, но не меня. Я уверен в том, что председатель (госсовета КНДР - ред.) Ким сдержит свое обещание, данное мне", - написал Трамп в Twitter.

В среду 22 мая Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР выступило с комментарием, в котором отмечалось, что экс-вице-президент США Джо Байден стал вести себя "безрассудно и бессмысленно в погоне за властью". Кроме того, ЦТАК отмечало, что даже в США Байден является объектом для насмешек, так как его там считают "дураком с низким IQ".

Дональд Трамп признался, что улыбнулся, когда узнал об отношении северокорейцев к Байдену и предположил: "Возможно, этим посылается мне сигнал?"

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что Пхеньян испытал два реактивных снаряда, которые преодолели расстояния 420 и 270 километров соответственно. Залпы были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.

Северная Корея провела учения с использованием тактических управляемых ракет>>

В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась ничем.