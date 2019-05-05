Северная Корея провела учения с использованием тактических управляемых ракет

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Армия КНДР провела тренировочный запуск ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Отмечается, что целью тренировок было провести оценку и проверить эксплуатационные свойства, а также точность ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения.
Центральный печатный орган Трудовой партии КНДР газета "Нодон синмун" опубликовала фотографии испытаний, которые координировал лидер страны Ким Чен Ын.
На кадрах запечатлены стрельбы реактивных систем залпового огня, а также работа оперативно-тактических ракетных комплексов. На нескольких снимках показан Ким Чен Ын, который с биноклем в руках наблюдает за учениями.
- Ракетные стрельбы в Северной Корее, 4 мая 2019KCNA VIA KNS
- Ракетные стрельбы в Северной Корее, 5 мая 2019© REUTERS / KCNA
- Ракетные стрельбы в Северной Корее, 4 мая 2019© AFP 2019 / KCNA VIA KNS