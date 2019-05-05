Северная Корея провела учения с использованием тактических управляемых ракет

В КНДР протестировали реактивные орудия, а также тактическое управляемое оружие.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Армия КНДР провела тренировочный запуск ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что целью тренировок было провести оценку и проверить эксплуатационные свойства, а также точность ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения.

Центральный печатный орган Трудовой партии КНДР газета "Нодон синмун" опубликовала фотографии испытаний, которые координировал лидер страны Ким Чен Ын.

На кадрах запечатлены стрельбы реактивных систем залпового огня, а также работа оперативно-тактических ракетных комплексов. На нескольких снимках показан Ким Чен Ын, который с биноклем в руках наблюдает за учениями.

Ракетные стрельбы в Северной Корее, 4 мая 2019 KCNA VIA KNS

Ракетные стрельбы в Северной Корее, 5 мая 2019 © REUTERS / KCNA

Ракетные стрельбы в Северной Корее, 4 мая 2019 © AFP 2019 / KCNA VIA KNS 1 / 3 KCNA VIA KNS Ракетные стрельбы в Северной Корее, 4 мая 2019



