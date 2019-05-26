Захарова о возможном введении "гамбургских" санкций: им не требуется повод

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление украинского дипломата добиваться санкций против России за невыполнение решения Международного суда по морскому праву.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова, комментируя обещания посла Украины в Германии Андрея Мельника потребовать ввести новые ограничительные меры против России за невыполнение решения Международного суда по морскому праву в Гамбурге, отметила, что санкции против Москвы "штампуют на потоке".

© Sputnik / Алексей Мальгавко Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Для очередных санкций против России не требуется повод, заявила Захарова в интервью РИА Новости.

В субботу 25 мая суд обязал Россию отпустить украинских моряков, задержанных близ Керченского пролива в ноябре прошлого года. Согласно решению суда, Москва должна выполнить это требование в течение месяца. В МИДе России отметили, что в рассматриваемом случае Конвенция ООН по морскому праву не может применяться и Москва продолжит отстаивать свою позицию.

Провокация в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.

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