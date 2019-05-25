Нет права: в России отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

Москва отреагировала на решение Международного морского трибунала по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Конвенция по морскому праву не может применяться при рассмотрении инцидента с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе, а Международный трибунал ООН по морскому праву не обладает юрисдикцией, чтобы разбирать такие споры. Так, по данным РИА Новости, в России прокомментировали решение трибунала в Гамбурге.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

В МИД России подчеркнули, что Россия намерена последовательно отстаивать свою позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать эту ситуацию.

"Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Международный морской трибунал в субботу 25 мая вынес решение по иску Киева и постановил, что Москва должна освободить 24 украинских военнослужащих и вернуть три корабля, задержанных в ноябре в Керченском проливе. При этом трибунал не считает необходимым требовать от России прекратить уголовное преследование моряков и воздержаться от возбуждения новых дел.

Решения трибунала в Гамбурге являются окончательными и обязательными для выполнения участвующими в споре сторонами. Россия и Украина должны представить свои отчеты не позже 25 июня.

Россия и Украина должны отчитаться по инциденту в Керченском проливе до 25 июня>>

Слушания по этому делу шли в Гамбургском трибунале с 10 мая. Но Россия заранее заявила, что не будет в них участвовать, так как у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения этого инцидента.