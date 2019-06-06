Лавров: Москва заинтересована в экономических связях с Венесуэлой

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал об интересах России в Венесуэле и подтвердил позицию Москвы о необходимости общенационального диалога в латиноамериканской стране.

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Москва стремиться сохранить экономические связи с Венесуэлой и заинтересована в том, чтобы руководство этой страны сохранило в полном объеме взятые на себя обязательства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается Венесуэлы, у нас там тоже есть экономические интересы. Не такие большие, как у Китая, но достаточно серьезные. Там работают наши компании – энергетические и другие. У нас есть контракты в сфере военно-технического сотрудничества, в соответствии с которыми мы обслуживаем оборудование, вооружения, которые поставлялись еще с начала 2000-х годов", - напомнил Лавров в интервью РБК.

По словам дипломата, российские власти имели контакты с венесуэльской оппозицией, в ходе которых подтверждали позицию Москвы о необходимости общенационального диалога в Боливарианской республике. Министр назвал "шагом в правильном направлении" начавшиеся в Осло контакты между правительством и оппозицией Венесуэлы.

Ранее правительство Норвегии сообщило о прогрессе в деле переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что "стороны показали свою готовностью двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы", отмечалось в коммюнике, однако власти Норвегии призвали стороны переговоров не комментировать содержание диалога.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.