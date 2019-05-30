Мадуро: власть и оппозиция Венесуэлы ведут тайные переговоры в Осло

Правительство Норвегии сообщило ранее о прогрессе в проходящих в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и отметил, что переговоры тайно велись на протяжении трех последних месяцев, передает РИА Новости.

"Сегодня закончился второй день диалога с оппозицией в Норвегии. Там был министр связи и информации Хорхе Родригес, глава МИД Хорхе Арреаса и губернатор штата Миранда Эктор Родригес. Наш путь - это диалог, уважение конституции, мир, демократия, развитие и решение проблем", – цитирует заявление Мадуро его пресс-служба.

По мнению президента, переговоры с оппозицией прошли в конструктивном ключе.

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"Я назначил делегацию, мы тайно вели переговоры уже два или три месяца, и сейчас мы сели (за стол переговоров) в Норвегии. Я хочу мирного соглашения для Венесуэлы. Я прошу поддержки у страны, у чавизма и родины", – сказал Мадуро.

В то же время, центр коммуникаций спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо сообщил, что власти Венесуэлы и оппозиция не достигли договоренностей на встрече в Осло.

"Встреча завершилась без договоренностей. Мы настаивали, чтобы посредничество было полезным для Венесуэлы всегда, когда есть вещи, которые позволяют двигаться вперед для правильного решения. Мы благодарны правительству Норвегии за их волю в содействии разрешению того хаоса, в котором находится страна. Мы готовы продолжать работать вместе с ними", - сказано в заявлении.

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Попытка переворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге.

Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

30 апреля оппозиция в Венесуэле попыталась совершить переворот. Глава парламента Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота, Мадуро распорядился начать расследование событий 30 апреля.