Россия не создает военных баз в Венесуэле, заявил Путин

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Россия не создает никаких военных баз и не перебрасывает туда войска, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств в четверг 6 июня.

Президент предположил, что ряд российских специалистов в Венесуэле выполнили свои обязательства по контрактам и уехали из латиноамериканской страны.

"Вполне вероятно, что определенную работу там наши специалисты выполнили, причем не только военные, но и из промышленности. Кто-то из них уехал, кто-то, может, опять приехал. Мы специально ничего не создаем, никаких там опорных военных баз, не перебрасываем туда войска. Этого не было никогда, мы выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства в сфере военно-технического сотрудничества", - цитирует Путина РИА Новости.

Российский лидер также отметил, что США относятся к Венесуэле как к своему "заднему двору" и выразил недоумение этой позицией.

"Почему одна из ведущих стран позволяет себе это делать, считая, что весь американский континент - это ее "задний двор"? Какой пример в таких случаях Соединенные Штаты подают другим странам?" - сказал Путин.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

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Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.